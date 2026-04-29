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獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立國際游泳池被借用辦理全中運游泳項目。圖／高市運發局提供
高雄市立國際游泳池被借用辦理全中運游泳項目。圖／高市運發局提供

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能領津貼，經協調後僅以600元現金和400元禮券作為補償。

今年全中運由嘉義縣政府主辦，其中游泳賽事借用高雄國際游泳池辦理比賽，比賽期間從4月18日至22日共5天。

石姓家長控訴，孩子就讀鳳山區某高中附設國中部體育班二年級，1月初校方轉知大會徵求未參賽的學生到泳池支援場助，並且取得家長同意，薪水一天1千元，工作內容包括場地清潔維護、搬運替換選手置物籃、引導人流與維持秩序等雜事。

石姓家長指出，5天工時從早上7時30分報到，一直工作到晚間6、7時，中間休息2.5小時，每天實際工作卻都超過10小時，更離譜的是，最後一天竟被告知沒有薪水，理由是未滿16歲。

她質疑，場助資料造冊早在賽前就已送出，如果年齡不符應該剔除或退件，而不是領了制服、工作證，做完5天工作才說違規。後來學校教練出面周旋爭取，大會最後提供600元現金和400元禮券作為補償。

「5天1千元，這是施捨嗎？」石姓家長說，心疼孩子清晨5時就起床趕公車，帶去的早餐晚上又帶回來，因為忙到沒時間吃，其他同學還有一早騎自行車到泳池，一整天辛苦工作，事後只拿到1千就被打發，擺明吃定學生不懂，做父母的看了很不捨。

她不滿說，該校將近30多名國一到國三的學生，不僅被大會當成超廉價童工，還沒勞保，直呼主辦單位良心何在，其他學校田徑隊學生也有類似情況，呼籲教育局清查還有多少學生被犧牲遭剝削，幫孩子討公道，要回應有的報酬。

對此，校方說明，這次支援全中運游泳賽事應嘉義縣泳協請託協助招募學生志工，共24人參與，國中生19人、高中生5人，造冊與報備也行文給教育局以志工名義核給公假，不料賽程最後一天，才被告知未滿16歲不能領，19位國中生全數未支薪。

校方指出，去年台南市主辦時學生都有領到津貼，比完賽直接領現金，今年卻被告知高中生可以領5千元，未滿16歲只能當志工、不能領津貼，讓校方與學生都很錯愕。

校方表示，當時嘉義縣行文教育局請學校招募，學生名單都有造冊、資料都給了，卻在學生完成工作後才告知津貼標準，目前體健科與嘉義縣體育處釐清中 ，也盼未來招募的辦法和依據更透明，避免學生權益受損。

家長控訴，今年全中運孩子被徵求當泳池場地助理，卻沒拿到薪水。圖／家長提供
家長控訴，今年全中運孩子被徵求當泳池場地助理，卻沒拿到薪水。圖／家長提供

全中運 高雄 高市

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