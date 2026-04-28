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中職／張政禹3安3打點跑2盜 助龍擊敗獅獲單場MVP

中央社／ 新北28日電
味全龍野手張政禹（圖）。中央社資料照
味全龍野手張政禹（圖）。中央社資料照

中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天靠野手張政禹關鍵三壘打超前比分，率隊以5比3擊敗統一7-ELEVEn獅隊，張政禹單場3安3打點，跑出2次盜壘成功，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊在主場天母棒球場迎戰獅隊，1局下郭天信遭觸身球保送，藉盜壘、失誤上到三壘，朱育賢高飛犧牲打送回第1分。

龍隊2局下李凱威率先敲出安打、盜上二壘，張政禹二壘打送回1分、盜上三壘，蔣少宏高飛犧牲打送回團隊第3分。

獅隊前3局沒拿下分數，4局上2人出局後蘇智傑開轟陽春砲，這是蘇智傑本季第2轟；獅隊5局上2人出局後靠陳重羽安打、失誤、保送、朱迦恩適時安打，一棒送回2分，幫球隊扳平比數。

龍隊6局下李展毅敲出三壘打，1人出局後李凱威遭觸身球保送，靠著盜壘、張政禹三壘打，一棒再送回2分、超前比數；張政禹8局下再敲出安打、跑出個人單場第2次盜壘成功。

龍隊先發洋投蔣銲（John Gant）總計用92球投6局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分（1分責失分），好投壓制拿下個人本季第2勝。

張政禹單場4打數敲出3支安打，貢獻3分打點、為勝利打點，跑出2次盜壘成功，獲選單場MVP。

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