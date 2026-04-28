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中職／對雄鷹從3局爆到6局好投 李東洺「轉型」奪2連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
李東洺先發6局無失分獲選為單場MVP。記者曾原信／攝影
李東洺先發6局無失分獲選為單場MVP。記者曾原信／攝影

17天前面對台鋼雄鷹隊的「3局爆」後，李東洺迅速變換型態，連兩場都繳6局以上無失分好投、取得2連勝，「你們應該也有發現，心態不太一樣。」他指出，之前會比較想用自己的球把對方解決，現在是大膽讓他們攻擊，「很感謝隊友，他們守滿多球。」

富邦悍將隊今天以6：0完封台鋼雄鷹隊，由李東洺的6局僅被敲3安打、無失分好投領銜，總教練後藤光尊賽後稱讚，李東洺冷靜把自己該做到的事情做到。

李東洺本季最慘一戰的對手正是雄鷹，4月11日先發3局失5分，而在那場之後，後藤光尊也與他聊聊心裡話，「主要是一些心理的輔助，技術、配球這方面還是交給投捕教練。」

李東洺比較兩場面對雄鷹之戰的差異，「前一場在亂球之後就想很多，控球上有一些比較誇張的球路出現，讓自己投得比較辛苦。」

他感謝捕手戴培峰這兩場的引導，讓他大膽投進好球帶讓對手攻擊，「變化球也再穩定一點，控制在7、8、9號的位置。」李東洺也坦言，「以前會比較想用自己的球把他們的解決、讓他們三振，這一次就是讓他們去攻擊，讓他們打不好。」

中職 李東洺 台鋼雄鷹 富邦悍將

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