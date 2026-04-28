中職／連後勁都失效！首度對悍將先發吞敗 雄鷹4連敗本季第4隊

台鋼雄鷹隊洋投後勁生涯面對富邦悍將隊的先發第一敗，就在今天新莊棒球場，此役投5局失3分（責失2分），自家打線遭到悍將封鎖全場，雄鷹終場以0：6輸球、吞下4連敗。

面對後勁，悍將首局孔念恩安打開路，邦力多打向一壘方向，一壘手郭阜林傳球失誤讓危機擴大，張育成、范國宸連兩棒外野飛球推進換回分數；第二局首位打者張洺禹選到保送，王念好的二壘打攻下第2分，第四局則有范國宸一壘打、戴培峰二壘打串連。

悍將先發投手李東洺6局投球任內僅被敲3安打，讓雄鷹分數掛蛋，第七局起啟用林栚臣、廖任磊、石梓霖聯手完封雄鷹。

悍將打線第七局趁雄鷹游擊手曾子祐、二壘手林家鋐各1次失誤，攻下2分，擴大為5：0領先，雄鷹也在此時同時換掉二游搭檔，曾昱磬接手二壘、朱盟鎮守游擊，也成為朱盟的生涯初登場。

後勁在樂天桃猿時面對悍將先發1場，來到雄鷹對戰悍將7場，合計3勝0敗、防禦率1.31，還不曾吞下敗投，今天承擔先發對戰悍將的第一敗。

雄鷹吞下4連敗，聯盟本季至此有4隊曾累積4連敗，另有中信兄弟（6連敗）、統一獅、樂天桃猿隊；悍將則在贏球後取得2連勝，勝率也超越雄鷹，重返前段班。