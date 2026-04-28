中職／王苡丞內外兼修方便調度 後藤光尊讚傳球能力好

中職富邦悍將野手王苡丞相隔1年多再上一軍出賽，王苡丞先前有守備上的狀況，但總教練後藤光尊卻認為王苡丞傳球能力沒問題，希望王苡丞內外野兼修、讓教練團調度上更好安排。

王苡丞是悍將2021年選秀第2輪選進好手，但目前還沒有太多一軍出賽機會，去年整季沒有一軍出賽紀錄，今年直到4月25日上到一軍，今天賽前2場一軍出賽，總計9打數敲出2支安打。

悍將總教練後藤光尊表示，王苡丞這次上來一軍是透過二軍教練團的推薦，有溝通、觀看影片，評估狀況不錯，但上到一軍兩場出賽後，感覺狀況還是不太穩定，有點被拉著走。

王苡丞是內野手，但因為傳球狀況先前也移往外野，但後藤光尊認為王苡丞傳球沒有問題，反而覺得傳球能力很好。

王苡丞目前一壘、外野守位都有練，本季也首度在一軍守外野，王苡丞表示，內野是熟悉的位置，還是比較有信心，外野守備以右外野居多，有詢問過往以守備見長、今年轉任教練的林哲瑄，林哲瑄也鼓勵他、認為他的守備判斷沒有問題。

王苡丞透露，去年球季動作有點跑掉，越著急想要調整反而狀況越差，慢慢修正在球季尾聲才好轉，許久沒有在一軍出賽，這次回到一軍，希望可以把二軍好的感覺帶上來、能在一軍有好的表現。