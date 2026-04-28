快訊

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／王苡丞內外兼修方便調度 後藤光尊讚傳球能力好

中央社／ 新北28日電
中職富邦悍將野手王苡丞。聯合報資料照，記者余承翰／攝影
中職富邦悍將野手王苡丞。聯合報資料照，記者余承翰／攝影

中職富邦悍將野手王苡丞相隔1年多再上一軍出賽，王苡丞先前有守備上的狀況，但總教練後藤光尊卻認為王苡丞傳球能力沒問題，希望王苡丞內外野兼修、讓教練團調度上更好安排。

王苡丞是悍將2021年選秀第2輪選進好手，但目前還沒有太多一軍出賽機會，去年整季沒有一軍出賽紀錄，今年直到4月25日上到一軍，今天賽前2場一軍出賽，總計9打數敲出2支安打。

悍將總教練後藤光尊表示，王苡丞這次上來一軍是透過二軍教練團的推薦，有溝通、觀看影片，評估狀況不錯，但上到一軍兩場出賽後，感覺狀況還是不太穩定，有點被拉著走。

王苡丞是內野手，但因為傳球狀況先前也移往外野，但後藤光尊認為王苡丞傳球沒有問題，反而覺得傳球能力很好。

王苡丞目前一壘、外野守位都有練，本季也首度在一軍守外野，王苡丞表示，內野是熟悉的位置，還是比較有信心，外野守備以右外野居多，有詢問過往以守備見長、今年轉任教練的林哲瑄，林哲瑄也鼓勵他、認為他的守備判斷沒有問題。

王苡丞透露，去年球季動作有點跑掉，越著急想要調整反而狀況越差，慢慢修正在球季尾聲才好轉，許久沒有在一軍出賽，這次回到一軍，希望可以把二軍好的感覺帶上來、能在一軍有好的表現。

富邦悍將 林哲瑄

延伸閱讀

中職／桃猿林立歸隊尚難評估 麥斯威尼修正控球壓制力提升

中職／桃猿一二軍同在桃園 曾豪駒：吸引球迷關注年輕選手

中職／王維中左鼠蹊不舒服待評估 球速沒發揮須找問題點

中職／陳傑憲「回來了」！1安1盜獲MVP 率獅隊2連勝

相關新聞

中職／連後勁都失效！首度對悍將先發吞敗 雄鷹4連敗本季第4隊

台鋼雄鷹隊洋投後勁生涯面對富邦悍將隊的先發第一敗，就在今天新莊棒球場，此役投5局失3分（責失2分），自家打線遭到悍將封鎖全場，雄鷹終場以0：6輸球、吞下4連敗。

中職／自認高中張育成會被高中李灝宇吊打 盼他1年破自己5年紀錄

李灝宇昨天代打敲逆轉三分砲，成為史上第5位台將在大聯盟開轟，而前一人是目前幾乎保有所有台灣野手在大聯盟紀錄的張育成，看到小老弟這一轟也為他驕傲，更希望他能在今年就將自己保持的數字都改寫。

日職／本季第3轟就差一點點 林安可4支0中斷連3場敲安

西武隊今天起展開9連戰，台灣好手林安可此役擔任第五棒、左外野手面對火腿隊，4打數沒有安打，差一點點就要迎接本季第3轟出爐，西武終場以1：2不敵火腿。

中職／對雄鷹從3局爆到6局好投 李東洺「轉型」奪2連勝

17天前面對台鋼雄鷹隊的「3局爆」後，李東洺迅速變換型態，連兩場都繳6局以上無失分好投、取得2連勝，「你們應該也有發現，心態不太一樣。」他指出，之前會比較想用自己的球把對方解決，現在是大膽讓他們攻擊，

中職／王苡丞內外兼修方便調度 後藤光尊讚傳球能力好

中職富邦悍將野手王苡丞相隔1年多再上一軍出賽，王苡丞先前有守備上的狀況，但總教練後藤光尊卻認為王苡丞傳球能力沒問題，希望...

韓職／王彥程5.1局失2分無關勝敗 連4場先發無緣勝投

效力韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對SSG登陸者隊先發5.1局失2分，第六局留在壘上的跑者兌現成為追平分，確定此役無關勝敗，連4場先發無緣勝投，前一勝已是4月4日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。