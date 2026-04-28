韓職／王彥程5.1局失2分無關勝敗 連4場先發無緣勝投

效力韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對SSG登陸者隊先發5.1局失2分，第六局留在壘上的跑者兌現成為追平分，確定此役無關勝敗，連4場先發無緣勝投，前一勝已是4月4日。

王彥程此役先發5.1局共用91球，被敲5安打、失2分，有2次三振、3次保送。

王彥程一開賽就因朴成韓首局首打席全壘打掉分，儘管後續又出現三壘有人危機，但及時止住陣腳，接下來第2到5局僅再被敲出1安打。

SSG先發投手崔珉準前3局未失分，第四局因佩拉薩（Yonathan Perlaza）二壘打、文賢彬一壘打串連，一出局已攻占一、三壘有人，盧施煥以高飛犧牲打追平，韓華第五局再有2支安打串連，以及關鍵代跑奏效搶下超前分。

王彥程第六局帶著2：1領先續投，接連被崔廷、韓萸暹敲安，將一出局、一三壘有人交到牛棚手中，SSG靠高飛犧牲打搶下追平分，也讓王彥程的勝投確定沒了。