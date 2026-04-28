中職／王維中左鼠蹊不舒服待評估 球速沒發揮須找問題點

中職台鋼雄鷹隊投手王維中26日先發1局失5分，投手教練蕭任汶表示，王維中退場後左側鼠蹊部疑似輕微拉傷，須進一步評估；目前幾場先發，觀察球速發揮不如預期、須找問題點。

王維中26日先發對統一7-ELEVEn獅隊，總計用32球投1局，被敲出6支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，失掉5分責失分、承擔敗投，最快球速141公里，昨天被下放二軍。

被問起王維中狀況，雄鷹隊總教練洪一中表示：「沒有什麼評論，就是一句話、加油。」

雄鷹隊投手教練蕭任汶表示，王維中賽前身體沒有什麼狀況，但投完後有反映左鼠蹊部疑似輕微拉傷，目前還要看防護單位評估，才能確定須不須進一步檢查。

王維中目前為止，一軍總計3場出賽，最長投球局數為15日對中信兄弟先發，投6.2局無失分、拿下勝投；但蕭任汶認為，與兄弟比賽那場勝投算是運氣比較好。

蕭任汶點出，這幾場比賽，認為王維中球速應該可以更好，不確定是否身體有其他狀況，詢問本人回覆是沒有不舒服；但如果狀況持續，也須商討是否要有更完整檢查，才知道後續怎麼協助王維中調整。