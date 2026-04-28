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中職／悍將本季首度「攻蛋」3戰賣破7萬張 5月31日已接近完售

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊去年在台北大巨蛋9場吸引24萬6111人進場。本報資料照片
富邦悍將隊去年在台北大巨蛋9場吸引24萬6111人進場。本報資料照片

富邦悍將隊5月底前進台北大巨蛋擔任主場球隊，3連戰門票今天全面啟售，領隊陳昭如透露目前3場已賣超過7萬張，5月31日只剩零星票券，已經接近完售。

悍將本季首度在大巨蛋作東為5月29到31日迎戰中信兄弟隊，周末兩天為年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」，而3天賽後都安排演出陣容，首戰由「玖壹壹」開唱，30日「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳登場，31日則由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，球團預告將有專場級演出。

3連戰門票今天全面開賣，陳昭如指出，31日已經接近完售，3場合計7萬出頭，除了謝謝球迷支持，也呼籲球迷小心詐騙。

悍將在大巨蛋票房開出紅盤，至於後續是否有可能增加大巨蛋場次，目前尚未收到釋出場次消息，陳昭如表示，「有的話，當然會盡力爭取。」

台北 中職 CNBLUE 富邦悍將

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