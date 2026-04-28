桌球／ITTF世界團體錦標賽 鄭怡靜生涯第10次登場

在英國倫敦舉行的ITTF世界桌球團體錦標賽將於今晚開打，台灣男、女團都屬於第1等級球隊，比賽較晚登場；女團老大姐鄭怡靜20年內已是第10次參賽，盼能繳出好成績。

國際桌球總會（ITTF）的世界桌球團體錦標賽，台灣男團派出林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家；女團則是鄭怡靜、葉伊恬、彭郁涵、陳思羽、吳映萱。

ITTF根據國家世界排名，前8種子列為第1等級，預賽再分為2組，台灣男團與法國、日本、德國同組；台灣女團也是一樣，預賽與中國、韓國、羅馬尼亞同組。

男、女團除了第1等級的8支種子球隊外，另外還有第2等級的56支球隊分成第3到16組。

預賽採循環賽制，第1等級的8支球隊全都可以進入到第2階段的淘汰賽，差別在於晉級後的種子排名。

至於第2等級的56支球隊，取各組第1名及各組成績較佳的6支第2名球隊（共20支球隊）直接晉級外，其餘8支成績較差的各組第2名球隊，將多打一場附加賽，取其中4隊晉級32強。

現年34歲的鄭怡靜，從2006年首度參加世界桌球團體錦標賽，20年過去，今年是第10次與會；她笑說：「時光飛逝，很開心自己還能留在賽場上，會努力在比賽中好好發揮。」