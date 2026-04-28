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中職／光總看張育豪還只是「未成品」 一軍見習預計待到30日

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新秀捕手張育豪。聯合報系資料照
富邦悍將隊新秀捕手張育豪。聯合報系資料照

富邦悍將隊去年榜眼籤選進的捕手張育豪，近期從台中洲際球場的比賽開始隨隊，「先修班」課程今天繼續遠征新莊棒球場，總教練後藤光尊表示，預計會讓他待到30日，期盼他透過觀察比賽先去習慣一軍氛圍。他也談到，張育豪目前仍是「未成品」，不管在打擊、守備上，都還有很多需要學習的。

張育豪近期出現在一軍，並非有即刻「開箱」計畫，後藤透露，有與二軍總教練酒井忠晴討論、規畫，二軍有比賽時，張育豪仍會到二軍出賽、保持比賽感覺，「若當天沒有比賽，就讓他來這邊以觀察角度去看比賽。」

後藤表示，目前的張育豪還只是「未成品」，不論在打擊、守備上，都還有很多他需要學習的地方，此刻也還無法斷定他在打擊或守備上哪方面比較突出。

安排他特地到一軍見習，後藤表示，特別是一軍的氛圍、比賽感覺，也是希望張育豪可以先去習慣的部分。

棒球 球場 後藤光尊

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