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中職／雄鷹第二指名朱盟首升一軍 洪總：本來不想那麼早的

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
朱盟。台鋼雄鷹提供(資料照)
朱盟。台鋼雄鷹提供(資料照)

台鋼雄鷹隊今天選手異動升上去年第二輪選進的新秀朱盟，儘管本季在二軍成績亮眼，但總教練洪一中坦言，原本不希望這麼早拉朱盟，希望能讓他先在二軍暢打，但因傷兵出現，因此提早啟用。

朱盟來自東大體中，去年在第二輪獲得雄鷹挑選，本季在二軍52打數敲出17支安打，繳出打擊率0.327、上壘率0.397、長打率0.404佳績，今天已經出現在雄鷹一軍陣容。

洪一中指出，郭永維的腳部舊傷，前一場跑步一跛一跛，沒辦法用力，因此降下二軍，有的選手剛降二軍天數還沒到，「剛好朱盟在二軍打得不錯，拉上來試試看。」

「本來我是不想讓他那麼早上來。」洪總指出，「在這邊就是沒辦法完全下去比賽，在二軍就可以一直打一直打，但沒人了沒辦法，人好了再換下去就好了。」

洪一中 中職

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