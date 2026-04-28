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中職／自認高中張育成會被高中李灝宇屌打 盼他1年破自己5年紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊張育成。本報資料照片
富邦悍將隊張育成。本報資料照片

李灝宇昨天代打敲逆轉三分砲，成為史上第5位台將在大聯盟開轟，而前一人是目前幾乎保有所有台灣野手在大聯盟紀錄的張育成，看到小老弟這一轟也為他驕傲，更希望他能在今年就將自己保持的數字都改寫。

張育成直言，代打壓力很大，光是要打安打就很難，更何況是全壘打，「一個新人打席數不到20個，代打打出全壘打而且逆轉比分，我覺得對他來說是非常大的突破，也看得出來他心理素質非常強壯，感覺是沒有壓力、滿自在的一個人。」他期許李灝宇帶著這樣的心理素質面對之後的比賽，「這樣應該就會贏更多人。」

張育成2019年在NIKE青棒訓練營預言他5年上大聯盟，也隨著李灝宇站上最高殿堂被重新翻出，張育成也解釋，自己的預言是有根據的。

「我記得我是在這裡（新莊）講的。」張育成清楚記得，當時看他打擊練習，「說真的，我高中和他高中相比，我是被他屌打的那個，不管是力量或什麼，都輸一大撮，所以才敢這樣講。」他也強調，李灝宇是靠自己努力辦到5年上大聯盟，「等他下次回來，我再問他，有沒有記得我說過五年內上大聯盟這件事。」

張育成在大聯盟5年累積121支安打、20轟、79分打點等數據都是台將紀錄，也是後輩們要挑戰的標竿，張育成期許他能在今年全部突破，「我在大聯盟累積那麼久才打這樣，他今年應該會全部突破，不到20打數就1支全壘打，教練印象分數一定很高。」

他說大聯盟是現實的環境，打不好就會換人，希望教練團可以多給他一些機會，還開玩笑說：「希望你們可以打個英文版的給那個總教練。」

大聯盟 中職 張育成

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