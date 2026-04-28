日職／本季第3轟就差一點點 林安可4支0中斷連3場敲安

西武隊今天起展開9連戰，台灣好手林安可此役擔任第五棒、左外野手面對火腿隊，4打數沒有安打，差一點點就要迎接本季第3轟出爐，西武終場以1：2不敵火腿。

火腿由細野晴希先發，7.2局投球任內，只讓西武打線敲出1安打為長谷川信哉第一局的陽春砲，對戰林安可3打席，首打席飆K，接下來兩打席都是中外野飛球遭到接殺，其中第7局的飛球送到全壘打前，差一點點就是本季第3轟。

火腿由柳川大晟把關2：1領先，一出局後卡納里歐（Alexander Canario）因失誤上壘，得點圈有人的機會輪到林安可打擊，打向一壘方向的強勁擊球正好進手套，無緣為球隊建功。

林安可4打數沒有安打，中斷連3場敲安、連2場有長打，賽後打擊率2成26。