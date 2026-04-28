中職／「Loving Cupid」主題日6悍將化身邱比特 進場送小卡盲包

富邦悍將隊於5月9、10日舉辦「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日，邀請所有悍將家人們一同進入甜度爆表的戀愛氛圍，悍將球員將脫下戰袍，化身為守護幸福的愛神邱比特，在新莊城堡為每一位進場的球迷施展心動魔力，迎接最浪漫的戀愛出擊。

「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日中，新莊球場將變身為充滿粉紅泡泡的浪漫聖地，6位悍將球星黃保羅、李宗賢、林岱安、豊暐、蔡佳諺和鈴木駿輔化身愛神邱比特，現場設有「邱比特限定拍照區」，讓悍將家人能與化身愛神的球員立牌合影。

只要參加「探索邱比特」就有機會帶走「邱比特集合！限定貼紙」，(六)展翅款、(日)經典款；最帥氣的「悍將邱比特 限定透卡」，只要在「射進你的心」命中紅心，就有機會帶回家，共六款隨機贈送；你站在愛情的打擊區，猶豫該如何揮棒嗎？快到「愛情戰術板」就有機會獲得「愛情戰術紙條」和「Swiss Miss 可可粉」。

為了回饋進場支持的家人，富邦悍將特別準備了多樣化的進場贈品，讓大家在熱血應援之餘，也能感受滿滿的甜蜜與呵護，內野進場就有機會獲得由6位邱比特為主角的「閃動邱比特光柵卡盲包」（共6款隨機發送），讓你命定的邱比特在你手中「動」起來。

9日還有阿華田巧克力營養麥芽隨身包、Bioré 含水防曬幻光水凝乳、Kisses 水滴杏仁夾餡牛奶巧克力、水平衡 星球極淨男性洗面乳-極淨控油；10日則贈送阿華田巧克力營養麥芽隨身包、Bioré GUARD防蚊乳液純淨花植香、沁涼型（兩款香味隨機發送）、Kisses 水滴杏仁夾餡牛奶巧克力、水平衡 星球極淨男性洗面乳-極淨控油等豐富多樣的好禮，內野球迷進場驗票時領取「活動體驗卡」至進場贈品攤位帳篷就有機會兌換獲得一份贈品。