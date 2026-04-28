韓職／回應韓媒「撿水瓶」原因 王彥程嘆沒和文保景吃飯很可惜

台灣左投王彥程今年轉戰韓職韓華鷹隊，亮眼表現備受韓國球迷喜愛，韓國媒體「SPOTV NEWS」提到，王彥程一項球場下的特點。

報導提到，投手先發當天周遭的人都會幫忙處理各種事，但王彥程有點不一樣，平常只要有空就會自己整理休息區，甚至連自己先發登板那天，也被球迷看見收拾休息區水瓶，身為球隊不可或缺的先發戰力，同時也是隊友的模範。

當被問到整理休息區的習慣從何時開始，王彥程表示，「什麼時候開始我記不太清楚，只是以前聽過要把周遭整理乾淨，所以就一直這樣做。如果賽後時間和狀況允許，通常也會將休息區和更衣室稍微整理再離開。」王彥程強調，「我覺得把周遭環境整理乾淨是好事，也是我們球隊使用的空間，與其說是打掃，不如說只是簡單整理一下。」

王彥程上一戰與LG雙子隊交手，遇到台灣球迷熟悉的強打文保景，兩人之前就透過國際賽認識，王彥程曾分享文保景送他的國家隊球衣。

最後王彥程送出2次三振佔上風，談到這次重逢，王彥程說，「我們在球場上聊很多，雖然沒辦法一起吃飯有點可惜，但能見到他真的很開心，他是非常優秀的打者，我們也認識很久，這次第一次對決，對我來說是很好的經驗。」

王彥程本季先發5場，2勝2敗，27.2局投出26次三振，防禦率2.28，每局被上壘率1.37，是韓華鷹重要的先發戰力。