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湯優盃羽賽／贏2輸3遭南韓逆轉 中華男團晉級拉警報

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成在湯姆斯盃對韓國第一點單打勝。 法新社(資料照巷)
周天成在湯姆斯盃對韓國第一點單打勝。 法新社(資料照巷)

中華羽球隊在兩年一度的湯優盃爭取分組前2的8強門票，凌晨女子隊先在女子團體賽優霸盃（Uber Cup）以點數3：2力退加拿大隊，取得分組2連勝，下午「一哥」周天成領軍的男子隊在男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）對南韓隊卻陷入苦戰，先勝2點下連輸3點，下戰碰丹麥隊面臨非勝不可局面。

湯優盃是由湯姆斯盃優霸盃兩項賽事組合而成，中華男團和丹麥、瑞典、南韓同處C組，目標連兩屆登頒獎台；女團也在C組，同組的是印尼澳洲及加拿大。男團首戰瑞典以5點全勝完成橫掃，女團碰澳洲也一點未失，第二戰碰加拿大又在5點大戰出線，和同是2連勝的印尼隊雙雙提前取得分組前2的8強席位。

今天下午男團第二戰碰南韓，第一點由世界排名第6的周天成碰世界排名66的俞泰彬，小天第二局扭轉最多5分落後劣勢，4：9時連下7分逆轉，以21：18、21：16先下一城。

第二點男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和真龍／徐承宰大戰三局，「麟榤配」靠第三局打出8：0的開節猛攻奠定勝基，以21：16、15：21、21：11為中華隊取得點數「聽牌」優勢。

世界排名21的戚又仁擔綱第三點男單，但第一局17：11領先下被世界排名85的崔智勳連下10分逆轉，第二局雖以21：18扳平，但決勝局在手指破皮下以16：21讓出，讓南韓點數開張。

第四點的李哲輝／楊博軒和世界排名兩百外的趙松炫／金元昊，同樣打滿3局但以22：20、18：21、19：21吞敗；壓軸上陣的第五點男單，世界排名36的李佳豪也遭世界排名173的趙賢祐狙擊，以21：23、21：12、18：21吞敗，讓南韓上演「輸2贏3」大逆轉。

這場台韓大戰激戰5點，只有第一點是兩局決勝負，從下午2點半激戰到超過晚上8點半，6個多小時的馬拉松激戰吞敗後，中華隊和南韓同為1勝1敗，要爭取分組前2，下戰碰地主丹麥非勝不可。

澳洲 中華隊 印尼

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