中職／「龍總為了生活」龍隊主題日5月初大巨蛋登場

中職味全龍隊將於5月5日、6日的台北大巨蛋主場，攜手Sulin Bistro肆林餐酒館推出「龍總為了生活」主題日，邀請忙碌奔波的球迷下班後走進球場，享受兼具熱血與放鬆的時光。

龍隊今天發布新聞稿表示，5月為「Team Dragons台北城市月」，5月5、6日的主場賽事，要將大巨蛋變成「城市綠洲」，打造專為上班族設計的「龍總為了生活」主題派對，邀請在城市中奔波的球迷，換個心情走進球場。

為了替努力生活的市民朋友們打氣，味全龍準備讓人會心一笑的進場好禮。5月5日推出辦公室必備的「真心話Memo夾」，用「拒絕加班」與「耐心耗盡」的俏皮金句，溫柔喊出心聲；5月6日贈送「語錄滑蓋卡夾」，印有如「客戶說隨便，是我聽過最難打的變化球」等趣味語錄，讓識別證也能成為解壓話題。

此外，還有「小龍女迷因小卡」隨機發放，搭配韓職啦啦隊女神姜秀京、車睿娜的現場熱力表演，要用笑容和舞步填滿球迷的休閒時光。

龍隊表示，這兩天購買台北市民週間優惠套票的球迷，賽後將能親自踩上大巨蛋柔軟的草皮，在寬廣的球場中拍照打卡，感受職棒球員的視野。

另還推出「龍總外送應援」計畫，進場時投入任職公司名片或填寫單位資訊，就有機會抽中啦啦隊小龍女親自「探班」的夢幻機會，她們將帶著精緻點心驚喜造訪，把球場的動感與正能量快遞到面前。

味全龍也聯手被譽為士林「最美餐酒館」的肆林餐酒館，只要在球季期間持味全龍當日門票進店用餐，不限消費金額，皆可免費兌換特調Shot一份。