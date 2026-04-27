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棒球／大谷翔平學弟轟逆轉再見滿貫砲 「日本怪力男」震撼美棒壇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
在美國大學棒壇打拚的佐佐木麟太郎。 美聯社
在美國大學棒壇打拚的佐佐木麟太郎。 美聯社

效力於史丹佛大學的日本強打內野手佐佐木麟太郎，在美國大學棒球舞台再度上演震撼一擊。今天主場迎戰全美排名第8的佛羅里達州立大學系列賽最終戰中，他在9局下轟出逆轉再見滿貫全壘打，幫助球隊以7比4戲劇性取勝，這是他個人本季第14轟。

此役擔任「第一棒、一壘手」先發的佐佐木，前段打擊並不順利，首局與第3局皆遭觸身球保送上壘，第5局擊出中外野飛球出局，第7局則吞下三振。不過關鍵時刻他沒有錯過機會。9局下球隊以3比4落後，且無人出局滿壘的絕佳逆轉契機下，佐佐木鎖定對方第6任左投的外角來球，在2好球前的第3球果斷出棒，將球掃向左中外野，飛越全壘打牆形成再見滿貫砲，瞬間點燃全場觀眾的熱情。

轉播單位當場高喊「不會吧！佐佐木炸裂再見全壘打！」現場觀眾更是全數起立歡呼。佐佐木在跑回本壘前拋下頭盔，衝進隊友人群中接受熱烈擁抱與慶祝，場面相當沸騰。

目前佐佐木麟太郎賽季累積40場出賽，打擊率0.263，14轟、34打點，OPS達0.998，維持穩定長打火力。值得一提的是，史丹佛大學在前一戰同樣以再見方式贏球，本場再度逆轉，完成對排名更高的佛羅里達州立大學3連勝的「下剋上」壯舉。

佐佐木是大谷翔平的高中學弟，他在花卷東高校累積140支全壘打，被視為日本史上最具長打潛力的打者之一，因而被受矚目。2024年選擇赴美就讀史丹佛大學，兼顧學業與棒球發展。

去年日本職棒選秀中，福岡軟銀鷹以第一指名取得交涉權，但他已表明將在本季大學賽季結束前（6月）暫不決定未來動向。

隨著年滿21歲，佐佐木同時具備參加今年7月美國職棒選秀的資格，未來可能在日職、美職或持續留校之間做出選擇。

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