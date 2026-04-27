春季聯賽／社會隊晉級隊伍確定 列特博拚外卡

全國成棒甲組春季聯賽社會隊預賽，新北凱撒今天以6比1擊敗桃園市隊，屏東紅尾隊以3比2擊敗台南市隊，台電、合庫、台壽霸龍、新北凱撒、台北興富發晉級16強賽，列特博生技拚外卡資格。

115年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽最後一日賽程，新北凱撒今天與桃園市成棒隊交手，新北凱撒陳子傑先發投5局，僅在2局上失掉1分，好投壓制、拿下勝投。

新北凱撒2局下先將比數扳平，3局下劉任傑適時二壘打超前比數，邱郡安打推進，再靠著高飛犧牲打跑回第3分，4局下邱郡補上安打，一棒送回2分幫助球隊拉開領先差距，5局下靠著翁皓翔敲安，替球隊多添1分保險分。

屏東紅尾隊和台南市成棒隊賽前就確定無法晉級，今天7局打完2比2戰成平手，8局上屏東紅尾靠著失誤、滾地球、適時安打，送回致勝分，順利拿下比賽勝利。

社會隊預賽結束，前5名球隊晉級16強賽，台電棒球隊戰績15勝2敗1和、排名第1，合作金庫棒球隊14勝2敗2和、排名第2，3到5名依序為台中台壽霸龍隊（11勝6敗1和）、新北凱撒（9勝9敗）、台北興富發（8勝8敗2和），列特博生技8勝10敗排名第6，將透過外卡爭取最後1席16強賽門票。