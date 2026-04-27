中職／江少慶復出首戰回到「猿點」 獅隊備妥紀念卡贈進場球迷

江少慶的復出日期敲定，將在5月3日亞太棒球場重回一軍，面對樂天桃猿隊，獅隊也特別規畫江少慶加入獅隊的一軍初登板紀念卡及紀念印章，凡5月3日購票進場球迷均可兌換索取。

江少慶前一場一軍出賽，已要追溯到2024年9月14新莊棒球場，對手就是猿隊，當時第二局面對馬傑森打席，投球後痛苦地蹲地抱著胸口，隨後退場，後續經診斷為右胸大肌撕裂。

江少慶胸大肌傷勢動刀，去年空白整季，季後在林岱安透過自由球員轉戰富邦悍將隊，未被列入25人保護名單，由獅隊挑選為補償球員，如今確定披上獅隊戰袍的首場出賽就是本周日，距離前次一軍登板相隔596天，與猿隊再次正面對決，延續上次未完的賽事。

江少慶過去因傷暫別賽場，期間持續依照球團與醫療團隊規劃進行復健與訓練，從基礎肌力重建、投球機制調整，到實戰強度逐步提升，過程嚴謹且循序漸進。

統一獅總經理蘇泰安表示，「江少慶在復健期間展現高度自律與專業態度，各項身體指標與投球狀況均已達到一軍出賽標準，經整體評估後，將在本周日一軍出賽先發，對於少慶能堅持走到這一步給予肯定，也相信這對少慶而言只是新的開始，相信他可帶給球隊更多的幫助，而他的復健歷程也是值得激賞與肯定，期待他的堅持能感動許多還在復健的每一位選手。」

江少慶將再次站上熟悉的投手丘，展開傷後復出的全新篇章，球隊也特別規畫江少慶加盟獅隊傷癒歸隊的一軍初登板紀念卡及紀念印章，凡5月3日購票進場球迷均可兌換索取紀念卡一張，場內也規畫江少慶加盟獅隊初次出賽紀念印章蓋印處，邀請各位球迷一起進場見證，成為江少慶最大後盾。