昔日棒球國手成醫師 牽線屏基與國訓中心簽約 打造運動醫療防線

屏東基督教醫院健康檢查中心主任吳文智昔日是美和中學棒球隊第一屆國手，1972年代表台灣赴美參加世界青少棒錦標賽勇奪冠軍，之後在父親期許放下球棒拾起書本，從球場走入醫療領域，也促成屏基與國家運動訓練中心今簽署醫療合作協議，打造完整運動員健康保障機制。

國訓中心執行長趙士強、副執行長林華韋今率團見證，透過資源整合與專業分工，為台灣培育更多頂尖運動人才，全面強化國家隊醫療支援體系。 趙士強今回憶起他在屏東美和棒球隊的6年，教練訓練嚴格，且球隊伙食相當好，每天四菜一湯，賽事快到的時候會加餐，還有人蔘鬚茶可喝，而現在也最懷念屏東夜市美食。

屏基健康檢查中心主任吳文智曾為美和中學棒球隊第一屆國手，1972年代表台灣赴美參加世界青少棒錦標賽，勇奪冠軍、凱旋歸國。在父親期許，放下球棒、拾起書本，憑藉運動員堅持不懈的精神，歷經努力考入國防醫學院，從球場走入醫療專業。

吳文智曾是國手選手，對運動員傷害防護與健康管理有更深刻體會。吳文智說，運動員每次受傷，若未及時發現妥善處理，都可能影響場上表現，甚至縮短運動生涯，盼透過合作，結合醫療專業與運動訓練資源，建立更完善預防與照護體系，守護為國奮戰選手。

屏基院長吳榮州說，屏基整合骨科、復健與疼痛治療團隊，打造完整運動醫療體系，從運動傷害預防到傷後修復與功能重建，提供完整照護，持續導入微創與精準醫療技術，結合再生醫學應用，協助運動員加速復原，安心回到熟悉賽場。

屏基指出，合作協議簽署，象徵雙方建立長期且制度化合作關係。屏基將為國訓中心的培訓隊選手及職員工，提供全方位醫療照護服務，包括門診醫療、線上健康諮詢，以及運動醫學相關專科醫師駐診與隨隊支援。同時提供健康檢查、掛號就醫等專屬優惠與醫療綠色通道，確保運動員在培訓及賽事期間，皆能獲得即時、專業且連續性的醫療支持，成為國家隊最穩固的後盾。

屏基院長吳榮州說，此次合作不僅是醫療專業延伸，更是對國家體育發展具體行動，未來建構更完整運動醫療支持體系，陪伴選手安心拚搏、勇敢追夢。

屏東基督教醫院與國家運動訓練中心今簽署醫療合作協議，攜手打造更完整的運動員健康保障機制。圖／屏基提供