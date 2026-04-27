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中職／統一獅X屎蛋唐尼跨界合作 本周末3連戰預售近2萬張
統一獅隊5月1日到3日的主場賽事，首次攜手台南在地人氣插畫家TonyStan屎蛋唐尼跨界合作，打造充滿療癒與趣味的「TonyStan汪汪萊」狗狗主題日，邀請球迷與毛小孩一起進到亞太成棒主球場同樂。這波系列賽正逢連假，目前三場預售票近兩萬張。
以幽默趣味的畫風，廣受年輕族群喜愛的屎蛋唐尼，是台南在地相當具人氣的插畫家，透過這次的跨界聯名，特別將筆下角色與統一獅吉祥物萊恩、盈盈巧妙結合，打造專屬主視覺，並延伸設計一系列限定商品與入場贈品，更在主題日第一天要擔任開球嘉賓。
搭配汪汪主題日，第二、第三天也相繼邀請到狗狗界明星來到球場，包含社團法人台灣偵搜犬協會與中華職棒人氣吉祥物歐告，以及IG追蹤人數高達22萬多人的網紅邊牧犬Nuts擔任活動嘉賓；球團更首度在場內規畫「汪汪寵物席」，讓球迷能攜帶心愛的毛小孩一同進場應援，享受與眾不同的觀賽體驗。凡購買寵物席的球迷，還可獲得席位專屬席位贈品，
此外，場外除了有球迷朋友們最喜愛的闖關遊戲之外，球團也特別與社團法人臺南市獸醫師公會、中華醫事科技大學寵護系及菲米利朵寵物美容學苑合作，針對狗狗們增設了「汪汪專屬應援站」，憑寵物席門票可前往兌換限量服務號碼牌，讓心愛的毛孩在球場也能進行簡易美容與健診服務。
《獅王背後的故事》
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