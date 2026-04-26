全大運／克服傷勢和低潮 世錦賽金牌蔡和軒品勢再登頂

中信學院跆拳道品勢隊，連兩年全大運在公開男生組個人登頂，前世錦賽金牌得主蔡和軒更克服近兩年低潮，贏得個人首面大運會金牌。

大二的蔡和軒在115年中央大學全大運公開男生組跆拳道品勢個人決賽，首輪力退輔仁大學李秉翰，四強戰遭遇隊友、上屆金牌王敘名，驚險勝出，金牌戰對壘北市大學好手陳孝澤，也是以些微之差獲勝，他說：「自從受傷以後，狀況可能比較不穩，但我心態一定比以前好，像輸贏其實看得比較開，輸或者贏都只是當天，今天的金牌也只是今天，明天之後重新再來。」

中信學院教練張瀚文指出，蔡和軒一路走來很辛苦，特別是2024年世錦賽贏得金牌後，接下來幾乎所有比賽都沒有勝出，不斷累積挫折，選手一定會產生疑問，「現在國內品勢水準真的是越來越高，很多都是非常細微的細節，所以這場和軒，我覺得贏在心態，技術方面來講，大家真的都不相上下。」

她建議選手暫時先休息，「畢竟他還年輕，而且他是很優秀的選手，他很清楚他想要什麼，會有這樣的動機前進，所以他會去沉思、沉澱。」

走出低谷的蔡和軒表示，賽前雖然碰上亞錦賽選拔失利，輸給隊友王敘名，但心態調適很快，專注準備好下一場賽事，「品勢畢竟是個主觀項目，盡自己的力做到最好，其他不只是看裁判，還有當天運氣。」他笑說這天運氣很好，「上場時心情不會緊張，把自己做好，就算一開始輸了，我也沒有太大起伏，反正輸贏對我而言，就只是一時，就是專注在自己身上。然後昨天賽前，又看了自己以前的影片，想找回曾經的那個熱血初心。」

蔡和軒幼稚園開始練跆拳道，國三那年轉品勢，「主要不想每次碰撞都傷痕累累，但沒想到轉了品勢，傷也滿多。」他指了指右腳踝，「有時會去想，我覺得我不是到了大學退步，而是練自由品勢翻滾時，先是高三那年骨折，後來大一又撕裂傷，這兩年都在養傷，所以成績就起起伏伏，表現也比較不穩。」他覺得與傷共存後，逐漸磨練出堅強的信念。

作為大專院校品勢隊新軍，中信學院連兩年成績不俗，這屆蔡和軒摘金，王敘名摘銅，公開女生組團體郭羿辰、黃芊瑜跟許筑甯獲得第三名。蔡和軒期許與搭檔王敘名、王敘帆，以及其他隊友，一同成長進步，擦亮中信學院跆拳道品勢隊招牌，「我希望中信能夠越來越好，因為這項目，過去可能就是台師大、國體大、北市大，現在希望多了中信，我希望能夠跟隊友，一起把學校變強。」