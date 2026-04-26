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中職／9下劉子杰打擊不用給指令 曾豪駒：他很有想法、攻擊都有策略

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿劉子杰生涯首轟就是再見轟。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿劉子杰生涯首轟就是再見轟。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊今天在主場面對味全龍隊，在比賽後段靠著兩名年輕「小猿」挺身而出，其中劉子杰在9局下以「生涯首轟就是再見轟」的表現，幫助猿隊以3：2打下勝利，總教練曾豪駒表示：「棒球就是這樣，還沒結束都想不到結果。」

兩隊今天在比賽前段形成投手戰，6局打完仍是0：0平手，7局下新秀何品室融在滿壘時揮出2分打點安打，替猿隊打下領先。然而守護神朱承洋在9局上沒能守成，連兩天登板挨打，讓龍隊扳平戰局，但9局下劉子杰率先上場就轟出再見陽春砲，一棒結束比賽。

在曾豪駒眼中，劉子杰訓練認真，對於自己的打擊也很有想法，上周首度將他拉上一軍，本周場場先發也繳出好表現，今天更用生涯首轟替球隊打下勝利，曾豪駒說：「很開心子杰可以在這麼重要的時候擊出第一支全壘打，也是再見全壘打，帶領球隊贏下這一場比賽。」

曾豪駒透露，9局下劉子杰上場時，沒有給予任何指示，「不用（給他指令），他本身就很有想法，對自己的攻擊都有策略，而且他每一次上去，都會先對投手的球路做研究，在整個攻擊上，他下場就是設定他好的位置去攻擊。」

劉子杰提到，自己每次上去打擊都有一套擬定好的策略，「上去就不會想太多，照著自己的想法去做，不會多想什麼。」

至於猿隊洋投威能帝傷癒歸隊後第2場出賽，今天先發6局無失分，只被敲1支安打，送出8次三振，曾豪駒說，「他的整體表現非常好，但今天的控球上還是有落差，會在每場賽後去詢問他的身體狀況，的確今天他幫球隊吃到6局，也都把整個狀況穩定住，這是非常好的事情。」

猿隊守護神朱承洋則是連續兩天登板失分，曾總認為，他的整體狀況並不差，「一個好的救援投手一定會被研究，相信他還是有他的能力，可能這兩場比賽，他在準備的動作上或是策略上是不是有被破解，我們會再去找問題，不會因為一場失敗就換掉他，我們還是相信他。」

樂天桃猿劉子杰。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿劉子杰。圖／樂天桃猿提供

中職 樂天桃猿 朱承洋

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