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中職／從沒想過生涯首轟就是再見轟 劉子杰成桃猿隊史第一人

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
劉子杰拿下生涯首座單場MVP，綁起雙馬尾且穿上女僕裝上台。圖／樂天桃猿提供
劉子杰拿下生涯首座單場MVP，綁起雙馬尾且穿上女僕裝上台。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊23歲內野手劉子杰今天在生涯第4場出賽、第16打席敲出生涯首轟，在桃園球場面對味全龍隊，9局下轟出一發再見陽春砲，成為中職史上第12位、隊史首位生涯首轟就是再見轟的球員，劉子杰自己也坦言很震撼，「從沒想過這件事會發生。」

劉子杰在2024年被猿隊簽為自主培訓選手，在本月17日等到生涯初登一軍的機會，而他在21日迎接生涯初登場且敲出首安，隔天第二場出賽繳出猛打賞表現，今天則是在第4場出賽於9局下率先上場，從陳冠偉手中轟出左外野陽春砲，生涯首轟就隊史留名。

「我上去就跟隊友講說，我希望我能結束比賽。」劉子杰面對每一打席都做足準備，他也透露，9局下原本要設定要抓直球攻擊，第4球則是有準備投手會用指叉球的機率較高，「就抓他掉下來的指叉球攻擊，想辦法打成飛球。」

劉子杰透露，打出去的當下沒有看著球飛出去，「原本只覺得好像有機會長打，沒想過會全壘打，就趕快先跑壘，之後也沒有看到什麼（全壘打）手勢，只看到他們怎麼都沒有在動了，想說『誒， 全壘打喔？』回來隊友就潑水了。」

生涯首轟就是再見全壘打，劉子杰成為隊史第一人，他坦言心情有些震撼，「竟然第一支全壘打會是再見全壘打，從來沒有想過這件事情會發生。」

在二軍磨了兩年後，劉子杰生涯初登一軍的第一周，首安、首轟、首次單場MVP都出爐，留下多項難忘的紀錄，他說：「這禮拜剛好是主場周，能在這麼多球迷面前打出這麼好的表現，也希望球迷能夠多多進場支持。」

劉子杰盼首轟出爐後，能維持同樣的狀態，打出更好的成績，「職業生涯才剛起步，希望之後能多打幾支全壘打，剛開始一定是最困難的，希望能維持好的擊球感覺。」

有趣地是，今天賽前劉子杰才和球團人員聊到，若是拿下MVP要應球迷要求，幫起雙馬尾且穿上女僕裝上台，當晚的比賽就如願獲頒MVP，他也說到做到用這樣特別的裝扮站上頒獎台，他笑說：「好奇怪喔，好不舒服的感覺，但球迷想看我就穿。」

劉子杰生涯首轟就是再見全壘打，成為隊史第一人。圖／樂天桃猿提供
劉子杰生涯首轟就是再見全壘打，成為隊史第一人。圖／樂天桃猿提供

中職 陳冠偉 桃猿

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