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中職／拿兄弟牛棚當火種 悍將火力死灰復燃中止3連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊在第六局狂攻12人次、灌進7分逆轉戰局，王勝偉單場雙安、兩分打點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊在第六局狂攻12人次、灌進7分逆轉戰局，王勝偉單場雙安、兩分打點。圖／富邦悍將隊提供

先發投手撐不長局數，就是中信兄弟隊悲慘的牛棚防禦率展示舞台，今天第六局耗了3任後援投手才止血，讓富邦悍將隊進攻12人次、狂刷7分，兄弟終場以5：8不敵悍將，各自的3連勝、3連敗畫下句點。

兄弟洋投黎克前5局未失分，第六局面對兩位打者都沒解決，讓邦力多保送、王勝偉敲安上壘，也成為悍將攻勢的突破口。

兄弟先推出錢可倫接手面對王苡丞，可能滾出界外的三壘線邊滾地球，卻因微妙的撿球時機釀成一支內野安打。滿壘局面，范國宸以游擊方向滾地球送回追平分，戴培峰補上超前安打，李宗賢打向三壘，王威晨傳本壘也沒擋下這1分，孔念恩安打持續補刀。

錢可倫面對5人次只抓到1個出局數，兄弟換上蔡齊哲面對4人也只解決1人，連續兩次四壞保送先擠回1分，王勝偉敲安再帶有2分打點，換上余謙才終於讓該局攻勢在第12人次畫下句點，悍將一舉攻下7分大局，而余謙在第七局也出現亂流掉分。

悍將日籍投手鈴木駿輔先發6局被敲6安打、失3分，前6局僅失1分，第7局面對兩棒都沒解決後退場，最終都兌現成為失分，仍有一場優質先發。

兄弟並非沒有追擊機會，第八局李建勳控球不穩，無人出局已經因2保送、1安打堆成滿壘，一出局後保送高宇杰送分，張奕接手成功控制住失血。

悍將本周前3戰合計只拿3分，眼看又要掉到谷底的打擊火力，今天重新點燃引信，而兄弟牛棚的團隊防禦率從賽前的4.91又膨脹為5.43。

此外，王勝偉在悍將致勝的第六局貢獻單局雙安，今天年紀為42歲25天，也打破2000年6月10日第六局林易增的40歲191天，締造聯盟史上最老單局雙安紀錄。

富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔繳出6局失3分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔繳出6局失3分。圖／富邦悍將隊提供

王威晨 李宗賢 高宇杰

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