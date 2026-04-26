中職／劉子杰生涯首轟就是驚天再見轟！ 猿隊3：2打退龍隊

樂天桃猿隊今天在主場面對戰績排名第一的味全龍隊，兩隊先發投手都繳出6局無失分的表現，交由牛棚決勝負，猿隊先在7局下靠何品室融的安打敲回2分，但龍隊在9局上扳平比數，9局下猿隊劉子杰敲出左外野方向的再見陽春砲，生涯首轟就是驚天再見轟，助猿隊3：2勝出。

猿隊王牌洋投威能帝本季第三場出賽，主投6局用92球，僅被揮出1支安打，有1次保送，送出8次三振，沒有失分；龍隊先發投手鋼龍則同樣是先發6局無失分，，被敲出4支安打，有1次四壞球保送，送出5次三振。

雙方前6局打完維持0：0平手，龍隊7局下換上第二任投手黃暐傑，猿隊林智平、劉子杰連續兩棒敲出安打，宋嘉翔犧牲觸擊推進壘上隊友，2出局後成晉遭觸身球保送，黃暐傑留下滿壘局面退場，由林鋅杰登板接替，猿隊開路先發何品室融接著敲出中外野安打，一棒送回2分。

9局下猿隊推出守護神朱承洋登板，但讓龍隊追回2分，兩隊再次戰成平手。9局下自培出身的劉子杰率先上場，從陳冠偉手中敲出左外野陽春砲，生涯首轟就是再見全壘打，幫助猿隊以3：2打下勝利。

劉子杰敲出再見轟，並獲得單場MVP。 樂天桃猿提供

劉子杰敲出再見轟，並獲得單場MVP。 樂天桃猿提供