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中職／首次雙響砲轟出明確目標 李勛傑發豪語「我要競爭全壘打王」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿李勛傑。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿李勛傑。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿21歲強打李勛傑今年開季前12場比賽已轟出3發全壘打，與陳晨威並列全隊最多轟，包括在21日演出生涯首次雙響砲後，他也因此訂下今年賽季的目標，「我要競爭全壘打王。」

李勛傑為猿隊2023年選秀第5指名，是被看好的潛力重砲，去年起在一軍嶄露頭角，出賽67場，打擊率2成37，上壘率3成25，長打率3成37，但僅敲出1發全壘打，去年季後持續強化身體素質，今年身型明顯大了一號，揮棒力量也有提升。

李勛傑在12日對中信兄弟之戰揮出本季首轟，21日更是對富邦悍將隊演出生涯雙響砲，目前出賽12場，38打數就敲出3轟，長打火力值得期待，他也因此替自己設下明確的目標，要競爭今年的全壘打王。

「不是想要跟別人比，這個目標是想要挑戰我自己。」李勛傑透露，在敲出雙響砲之前，其實不確定自己的目標是什麼，「前幾天洗澡的時候想一想，覺得我好像該有這個目標，讓自己可以朝目標挑戰。」

李勛傑指出，會想挑戰全壘打王，「第一是要給自己一個目標，第二是教練和學長都有告訴我，我是有這個能力的選手。」他也坦言，之前自己不太敢想這件事，「明明有全壘打能力，但比賽中打不出來，還是會有點懷疑自己。」

今年開季的長打能力有所發揮，他說：「打了3支之後，就會覺得，可以再打更多支。」李勛傑認為，目前的狀況有在自己想要的軌道上，但要能持續維持在這樣的水平，打擊的穩定性也還有很大的進步空間。

即使在競爭全壘打頭銜的路上，有包括魔鷹等強力的對手，但李勛傑沒想太多，「不是說要打幾轟，或是跟誰比較，只是想要給自己一個目標去挑戰。」

中職 中信 樂天桃猿

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