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中職／南方王者！獅隊「南人祭」3戰被敲34安打竟能清盤雄鷹
隊長陳傑憲歸隊成為統一獅隊的起爆劑，今天敲出雙安、包括一支陽春砲，帶動獅隊火力噴發，終場以9：5擊敗台鋼雄鷹隊。獅隊投手群在「南人祭」3場合計被敲34支安打，但獅隊神奇完成3連戰清盤。
獅隊先發投手郭俊麟投5局被敲8安打、失4分（責失2分），投得並不輕鬆，首局中外野手陳傑憲的接球失誤攪局，一開賽就丟掉2分，但雄鷹先發投手王維中的動盪更巨大。
獅隊一局下就由陳傑憲、李丞齡、潘傑楷敲安開張分數，蘇智傑高飛犧牲打、林培緯安打各帶1分打點，兩出局後，陳聖平敲二壘打，張翔的安打再送回兩分，獅隊單局灌進5分逆轉。
王維中最終僅投1局、32球收工，面對9位打者，被敲6支安打、丟掉5分，他曾在2022年7月16日帳面上有一場先發1局的賽事，但當時是因雨保留；王維中過去非保留比賽的最短局數先發紀錄來自2024年4月14日的2局，今天以1局改寫。
陳傑憲第二局敲陽春砲、本季首轟，第四局林培緯二壘打再添分數，第八局2分入袋後擴大為9：5領先。
《獅王背後的故事》
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