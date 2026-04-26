中職／執行過兩次太空飛行+太空漫步 林琪兒：開球最可怕

首位台灣出生的NASA太空人林琪兒，生涯曾執行過兩次太空飛行和兩次太空漫步，站上台灣的棒球場開球，卻也讓他留下難忘的經驗，今天再次造訪桃園棒球場擔任開球嘉賓，他笑說：「開球是我經歷過最可怕的事。」

林琪兒在24日受樂天桃猿之邀到場開球，但當天賽事因雨延賽未能如願，林琪兒調整行程後，今天排出空檔再次造訪桃園球場，賽前由曾經旅美的林子偉擔任接球捕手，林琪兒也順利完成開球，比賽中還搭上本壘後的小飛機升空，和現場球迷互動。

林琪兒接受猿隊訪問時指出，自己執行過兩次太空飛行和兩次太空漫步，「參與過發射和登陸，但我可以告訴你，開球是我經歷過最可怕的事。」但他表示，很感謝有這次的機會，能夠來體驗台灣的棒球。

比較台、美的棒球比賽氛圍，林琪兒直言，台灣的球迷很熱情，尤其是在樂天桃園棒球場的球迷，「賽前還有啦啦隊帶動氣氛，可以感覺得出來，這會是一場很刺激的比賽。」

他也提到，無論是美國或是台灣的棒球，核心都是團隊合作，「大家聚集在一起，展現出最好的表現，贏下比賽，以太空人來說，則是成功完成任務。」