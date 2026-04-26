中職／邱浩鈞百中繼達陣 史上累積5人有3人在獅隊締造

統一獅隊今天在亞太棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，邱浩鈞第7局兩出局、一三壘人時上場「拆彈」，面對陳世嘉賞出三振，在這一戰達成生涯百中繼里程碑，成為中職史上第5人。

兩隊今天攻勢頻頻，獅隊一局下單局9人次、6安打攻下5分後一路握有領先。7：4領先進入第七局，鄭副豪兩次四壞保送帶來危機，郭阜林安打先送回1分，獅隊在此時換上邱浩鈞，面對陳世嘉飆K，避免讓危機繼續擴大。

中職史上過去共有4位百中繼投手，包括陳禹勳（140）、賴鴻誠（138）、高建三（118）、王鏡銘（118）。今年是邱浩鈞中職生涯第12個賽季，賽前累積生涯99中繼，此役中繼點入袋後成為史上第5人，而這5人有3人是在獅隊達陣，其中王鏡銘、邱浩鈞都是生涯獅子軍。