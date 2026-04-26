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中職／「沒想過能和太空人聊天」 劉子杰「全英文」與林琪兒互動

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿劉子杰（左）與NASA太空人林琪兒（右）互動。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿劉子杰（左）與NASA太空人林琪兒（右）互動。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊在24日邀請首位台灣出生的NASA太空人林琪兒擔任開球嘉賓，當天比賽因雨延賽，但賽前練習的時間，猿隊新秀劉子杰不僅用全英文替他進行打擊教學，也把握空檔向林琪兒互動，一解自己對於太空人及太空的好奇。

自培球員出身的劉子杰，今年在生涯初登一軍後打出亮眼表現，這次猿隊邀請林琪兒來開球的難得機會，劉子杰的英文能力也派上用場，從小打下的英文底子，讓他能用全英文與林琪兒互動，還能提出自己心中對於太空人的疑問。

劉子杰透露，因為自己會英文，當天被隊友宋嘉翔推薦指導林琪兒打擊，空檔時也抓緊機會向他提問，不用透過翻譯就能直接對談，他有些不好意思地說，都聽得懂，但很久沒講，講得有點不順暢，「我問了他要怎麼當太空人，也有詢問他馬斯克（Elon Musk）SpaceX 的月球基地計劃。」

劉子杰指出，自己對於太空很有興趣，「沒想過有機會跟太空人聊天。」林琪兒除了回答他的疑問，也分享從月球看向地球的感覺，「他說地球是很漂亮的地方，從月球往下看感覺很棒。」林琪兒還反問劉子杰要如何成為一名職棒球員，也說到兩人都正在從事自己的「夢想職業」。

劉子杰在台灣土生土長，卻有著很不錯的英文能力，他提到，自己從小就開始補英文，從國小補到國三，高中之後則是會偶爾翻翻英文書，升上南華大學後，除了時常和校內足球隊來自巴西的球員聊天，也因當時有意赴美讀大學，有空就會翻翻托福單字書背單字。

想赴美留學的機會因為疫情而延宕，因此造就劉子杰畢業後成為職棒選手的機會，他笑說：「如果去美國讀書，就絕對不會來打球了，自己原本也沒有執著於棒球，這個領域還有很多方向可以嘗試。」而即使如今一圓職棒夢，他心中仍抱持未來想赴美攻讀研究所的心願。

進入職棒後，劉子杰沒因此荒廢英文，「因為對英文有興趣，所以每天都在看英文影片，也會每天跟洋將聊天。」他提到，持續讓自己講英文，才不會太過於生疏，而長期透過觀看國外的打擊教學影片，吸收運科相關知識，也是劉子杰持續精進自己的管道之一。

樂天桃猿劉子杰協助指導NASA太空人林琪兒練打擊。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿劉子杰協助指導NASA太空人林琪兒練打擊。圖／樂天桃猿提供

宋嘉翔 英文 NASA

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