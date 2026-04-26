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中職／桃猿林立歸隊尚難評估 麥斯威尼修正控球壓制力提升
中職樂天桃猿隊野手林立受傷勢影響，總教練曾豪駒表示，目前因還沒有出賽，尚無法評估歸隊時間；洋投麥斯威尼昨天二軍出賽，曾豪駒觀察，他的控球和壓制力都有提升。
桃猿隊野手林立傷勢影響，持續復健、調整，本季目前還沒有一、二軍出賽紀錄。總教練曾豪駒今天賽前受訪表示，以林立現在的狀況，還沒有辦法評估歸隊時間。
曾豪駒表示，因林立還沒有開始比賽，目前循序做可以做的訓練，要等到林立開始出賽，才可推算歸隊時間，可能還需要一些時間。
此外，桃猿隊洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）開季在一軍出賽3場後下二軍，昨天在二軍先發出賽，總計投5局被敲出3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，拿下勝投。
曾豪駒表示，觀察麥斯威尼二軍出賽狀況有回升，前幾場一軍出賽控球落差比較大，昨天的球都可以控制在好球帶邊緣，壓制性也有提升，下二軍這段時間持續修正、有看到成效。
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