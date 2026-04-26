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中職／桃猿一二軍同在桃園 曾豪駒：吸引球迷關注年輕選手

中央社／ 桃園26日電
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。中央社
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。中央社

中職樂天桃猿隊將二軍遷回桃園，總教練曾豪駒這兩天一軍賽前都先到隔壁二軍場地觀察球員出賽，表示不僅方便教練團就近了解狀況，也吸引更多球迷關注二軍年輕選手。

桃猿隊今年球季把二軍主場從嘉義遷到桃園，讓一、二軍可在相同環境與設施中訓練，希望促進球員與教練團間密切溝通，也讓教練團更細緻掌握球員狀況。

桃猿隊一軍25、26日在樂天桃園棒球場有主場賽事，二軍則在隔壁青埔棒球場出賽，桃猿隊總教練曾豪駒這兩天賽前都先到青埔棒球場觀看二軍賽事約3局。

曾豪駒表示，就近觀察球員狀況，看到狀況好的搞不好就有機會拉上一軍，有時候數據上呈現好，但擊球內容不好，評估起來比較有落差。

被問起今年也啟用不少新人，是否也跟二軍遷回桃園便於就近觀察有關，曾豪駒表示確實是，觀察到狀況好就有機會拉上一軍，再觀察對於一軍強度的適應，如果有落差再調整；此外，在一軍比較長時間沒有上場的球員，也可以先安排到隔壁二軍出賽、維持比賽感覺。

曾豪駒也提到，印象中在Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）時期，也有1、2年一、二軍都在桃園；一、二軍在一起，資源共享，除了讓教練團方便掌握球員狀況外，主場有一軍比賽，也可以吸引球迷關注在旁邊二軍球員比賽，二軍的球員出賽有球迷關注、幫忙加油，感覺也會不同。

桃園 中職 棒球

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