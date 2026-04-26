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中職／王維中「1局爆」遭獅隊狠咬 改寫非保留比賽最短局數先發
王維中昨天剛度過34歲生日，今天的登板遭遇重擊，先發僅撐1局，被統一獅隊打線打了一輪，狂失5分退場，締造生涯非因雨勢保留比賽情況下的最短局數先發。
雄鷹此役在一局上就攻下2分，但王維中很快失守，獅隊一開始就由陳傑憲、李丞齡、潘傑楷敲安開張分數，蘇智傑高飛犧牲打、林培緯安打各帶1分打點，兩出局後，陳聖平敲二壘打，張翔的安打再送回兩分，獅隊單局灌進5分逆轉。
雄鷹二局下換上陳宇宏接手投球，王維中以1局、32球收工，面對9位打者，被敲6支安打、丟掉5分。
王維中曾在2022年7月16日帳面上有一場先發1局的賽事，但當時是因雨保留，補賽日由廖任磊接手5局投球；不含此役在內，王維中過去的先發最短局數紀錄來自2024年4月14日的2局。
《獅王背後的故事》
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