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中職／姚冠瑋轉戰龍隊後首登一軍 葉總規劃代打「對他打擊有興趣」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
味全龍隊捕手姚冠瑋。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手姚冠瑋。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨天把30歲捕手姚冠瑋升上一軍，是他轉隊後首次登一軍，有望在暌違一年半後再次於一軍亮相，但龍隊總教練葉君璋對他用法很明確，就是安排他擔任代打角色，「想看看他打，蹲捕有我在就可以。」

姚冠瑋生涯前5個球季都待在富邦悍將，在一軍合計出賽109場，其中去年整季都在二軍，季後被悍將隊放進60人名單外，之後轉戰味全龍隊，在昨天重新被登錄一軍。葉總透露，這是一、二軍巡迴統籌教練古久保健二的建議，「因為投手（梅賽鍶）下二軍，就把他拉上來。」

但葉總話也講得很直白，姚冠瑋就是擔任代打角色，「球隊牛棚現在人手夠，可以給代打能力不錯的人，就給他試試看。」至於會不會想看看他的蹲捕表現？葉總直截了當地說：「不會。想看看他打，對他打擊滿有興趣，他打不錯，蹲有我在就可以。」 

葉總指出，如果在比賽中需要換一名代打的右打者，「有他在的話，第一個想到的是他。」而若是比賽中兩名捕手蔣少宏、林辰勳都退場後，需要用到第三名捕手，則會由李展毅來擔任，「他是最後一個捕手人選」。李展毅過去是捕手底，但進入職棒5年，二軍蹲捕不到20場，一軍生涯還則不曾以捕手身分出賽。

富邦 中職 味全龍

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