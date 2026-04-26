中職／劉俊緯打擊跑壘沒問題 守備運用肌肉變化多再評估

中職味全龍隊野手劉俊緯近期多擔任代打或指定打擊，沒有上場守備，總教練葉君璋解釋，守備需要運用的肌肉變化多、比較難掌握，腳的狀況要再觀察評估。

龍隊野手劉俊緯12日因為出賽跑壘腳部不舒服，先前總教練葉君璋表示，劉俊緯腳的狀況在「拉傷邊緣」；劉俊緯從17日開始恢復出賽，多是代打或擔任指定打擊，還沒有上場守備。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，雖然劉俊緯本人覺得狀況已經有百分百，但教練團觀察，守備部分應該只有恢復到7、8成，目前先讓劉俊緯以打擊出賽為主。

葉君璋解釋，劉俊緯跑壘速度測試，跟他最快時期的速度沒有落差，但跑壘只有直線，守備需要腳步的多樣變化，可能會需要煞車、轉彎，肌肉運用更靈敏，狀況比較難掌握。

葉君璋表示，目前先就可以掌握的部分做出賽安排，評估劉俊緯應該要到週末再觀察能不能回到場上守備。