中職／陳晨威叮嚀少打第一顆 開路先鋒何品室融有任務

中職樂天桃猿隊野手何品室融近幾場比賽多打開路先鋒第1棒，陳晨威經驗談叮嚀「少打第一顆」，何品室融表示，多看幾顆可以藉此觀察投手狀況，讓自己和隊友對戰上資訊更多。

桃猿隊今天在主場迎戰味全龍隊，在先發打序白板上一開始有排紅字寫在第一棒何品室融名字下方，為「少打第一顆」，是學長陳晨威留下的叮嚀。

何品室融昨天與味全龍隊比賽，第1局、8局的打席都是攻擊第1球出局；賽前陳晨威也有嚴肅的提醒分享經驗，如果想要打第一球就要挑好的位置，看能不能形成長打。

何品室融提到，尤其是面對昨天味全龍隊老經驗先發投手伍鐸（Bryan Woodall），如果太急著攻擊第一球，後面的打者也沒辦法多看幾球，無法藉此快速掌握投手狀況，攻擊節奏容易被牽著走。

何品室融有自覺，身為開路先鋒第一棒，如果開賽第一個打席就可以纏鬥7、8球，即便最後結果不是安打，讓後面的打者觀察投手今天的狀況，之後的打席如果有好的攻擊機會，自己也更可以知道該怎麼應戰，沒有做到這點、沒能幫助到球隊比較自私。

何品室融反省，每天都有不同的狀況，但每天也都是新的開始，昨天比賽對決的結果不好，可能是策略上沒有做好，技術上沒有太大問題，想法上的落差可以比較快的調整；何品室融目前為止本季一軍14場出賽，打擊率2成35。