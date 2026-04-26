亞沙運／0.2秒之差 中華隊男子龍舟錯過頒獎台

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，中華龍舟隊今天在男子12人制400公尺決賽以1分40秒210名列第4，無緣獎牌，本屆賽事以2銅作收。

中華隊預賽與泰國、香港同組，以1分46秒090名列第3，晉級準決賽，接著以1分36秒192名列第1，取得決賽門票。

決賽鳴槍後，中國與泰國就位列領1、2名之爭的行列，中華隊則與香港爭第3，最終1分40秒210不敵香港的1分40秒188，以第4作收。

選手李郡霖表示：「可能是體力上分配沒有到特別好，也沒恢復得很充足，大家都盡力了，在這種高壓的強度下，比賽本來就有輸有贏。」

「2個小時的賽程內，進行3場高壓的比賽，確實蠻吃力的。」李郡霖說，以近期調整狀況與訓練環境，還有在戰術調整方面，都發揮得不錯。

中華隊教練侯鴻章指出：「香港恢復比我們快，我們退得多，他們退得少，我們36秒掉到40秒，他們37秒掉到40秒，2銅算有達階段性目標。」

中華女子隊在女子組預賽和香港、澳門同組，以1分56秒016分組第3進入準決賽，在準決賽划出1分59秒739名列第4，只能與香港爭第5。

在5、6名排名賽中，又以2分02秒075不敵香港，以第6名作收，龍舟項目至此告一段落，中華隊在男子12人制100公尺與200公尺項目各獲得1面銅牌，總計斬獲2銅。

公開水域游泳方面，今天卓承齊在男子5公里決賽以55分51秒6名列第7，蘇柏陵58分56秒1位列第12。

卓承齊在鳴槍後，就約落在在第8名位置，最後以第7過終點上岸，「賽前狀態蠻好的，但昨天開始發燒，算盡量調整到可以比賽的狀態。」

「速度還是有點提不太起來，我覺得整體還是發揮得不錯。」卓承齊說，還有把狀態撐住，至少沒有大幅掉落。

大約第2圈時，卓承齊開始掉隊，他意識到應該追不上，但仍設法撐住當下的位置，「一直撐著，說不定還有機會，我就照我的節奏游到最後。」

「還是有點可惜，但感冒不是藉口。」卓承齊因擔心影響體能狀況，而未服感冒藥，明天的接力預計還是會出賽。