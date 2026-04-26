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日職／林安可吞2K露委屈表情包 第9局敲二壘打再登洋聯第一
效力西武獅隊的台灣強打林安可今天再有長打，4打數敲出1安打為第九局的二壘打，西武鏖戰到10局才有分數進帳，終場以3：0擊敗樂天金鷲隊。
樂天由左投早川隆久先發，林安可擔任第五棒、左外野手出賽，首打席擊出二壘方向滾地球出局，第五局面對130公里外角偏低的滑球出棒急煞車，仍被主審直接判決出棒過半三振，第七局面對外角142公里直球未出棒，主審判決好球再吞K，連兩打席判決對自己不利，林安可當場頭一歪、皺鼻子。
早川以8局僅被敲5安打、無失分好投收工，樂天第9局推出藤平尚真，林安可於一出局、一壘有人時敲出二壘打，隨後換上長谷川信哉代跑，但西武的攻勢仍在平沢大河游擊飛球、山村崇嘉一壘滾地球出局後空手而歸。
林安可敲出本季第8支二壘打，在太平洋聯盟與歐力士隊太田椋並列第一，全日職並列第二，僅次於阪神虎隊佐藤輝明的12支。
西武先發投手平良海馬也有一場7局無失分好投，兩隊第9局各有兩位上壘者都成白忙一場，正規9局打完一起分數掛蛋，西武10局上兩出局後2安打、1保送攻占滿壘，卡納里歐（Alexander Canario）補上兩分打點致勝安打 。
《獅王背後的故事》
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