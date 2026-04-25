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中職／陳傑憲「回來了」！1安1盜獲MVP 率獅隊2連勝

中央社／ 台北25日電

中職統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲「回來了」，本季首場一軍先發就有好表現，單場1安1盜壘1保送，率隊以6比4擊敗台鋼雄鷹2連勝、獲選單場MVP。

獅隊今天以台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場為主場，迎戰台鋼雄鷹隊，賽前因雨勢和場地狀況，原訂下午4時05分開打的比賽，延後至下午5時50分才開打。

獅隊2局下攻勢從蘇智傑安打開始，朱迦恩遭觸身球保送，何恆佑補上安打幫助球隊先馳得點，陳聖平高飛犧牲打送回第2分，2人出局後林泓弦安打，送回球隊第3分。

雄鷹隊3局上追分，吳柏萱、陳文杰、曾子祐接連安打攻占滿壘，吳念庭適時安打送回2分，2人出局後王柏融補上安打，一棒2分幫助球隊以4比3取得超前。

獅隊7局下再起攻勢，1人出局後林泓弦選到四壞保送，陳傑憲敲安、盜上二壘，邱智呈代打敲出二壘打，送回球隊追平分，林子豪補上安打，送回球隊超前分，8局靠著潘傑楷陽春砲再添保險分。

獅隊先發投手獅帝芬（Jackson Stephens）總計用106球投7局，被敲出9支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，失掉4分責失分，拿下個人本季第3勝。

陳傑憲因傷直到昨天才回到一軍，昨天比賽後半段替補上場，今天本季首場一軍先發出賽，單場3打數敲1安、有1次盜壘成功，跑回球隊追平分，另選到1次四壞保送。

站上一軍MVP舞台，陳傑憲先跟大家打招呼：「大家好久不見，我回來了」，提到今年先在二軍打幾場比賽後回到一軍，一開始有點不知所措、感覺生疏，感謝總教練給空間，「回到這邊看到大家都在很感動，也看到球迷越來越多。」

昨天代打上場，聽到全場球迷歡呼，陳傑憲直言很像家人，一直替他加油，也笑說「不只是我，希望其他球員上場時，大家加油聲也要大聲一點」，並對球迷說，雖然球隊近況沒有這麼好，但大家會團結一心、打出成績，回饋球迷的支持。

陳傑憲 王柏融 潘傑楷 獅帝芬

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