中職／王順和親解「太陽與棉被」含義 腦中金句靠平常就去圖書館

1：1的投手戰，味全龍隊在第九局靠王順和的三壘打一棒打破，終場以4：1擊敗樂天桃猿隊，12勝6敗持續穩居龍頭寶座。王順和獲選為單場MVP，打擊近況火燙的他，靠讀書穩定思緒，更自爆：「我平常會去圖書館看書。」

猿隊先發投手艾菩樂投7局僅被敲5安打、失1分，為第三局因郭天信二壘打、劉基鴻一壘打串連掉分；龍隊老將伍鐸前5局力保不失，直到第6局遭林子偉敲出陽春砲，最終也有一場7局僅被敲4安打、失1分好投，雙雙無關勝敗。

猿隊第九局推出終結者朱承洋，面對6位打者被敲4安打、一口氣丟掉4分，先被李凱威敲安，王順和補上三壘打敲破平手局面，後續張政禹高飛犧牲打、郭天信安打各追加1分入袋。

王順和透露，當時因為第一個打者上壘，原本以為會有暗號、推進跑者，「教練團讓我自己打，一開始是想點，後來想說教練團相信我，就是把自己設定的做好。」他指出，當時顧慮打低的球可能造成雙殺，所以鎖定高球出棒。

王順和日前在賽後「龍圈圈」說出「今天的太陽曬不乾明天的棉被」，讓隊友一臉錯愕，球迷也紛紛自我解析這句話背後的深意，今天賽後親自還原箇中道理。

王順和說：「我想表達的是，今天不管有什麼表現，好的或不好的，明天太陽出來後又是新的一天，不用去想昨天發生什麼，要去想新的一天做好自己該做的。」出口成詩，被稱是「棒球文青」，王順和意外揭露：「我平常會去圖書館看書，因為看書可以好好放鬆，比較不會去想東想西。」