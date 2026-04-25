中職／伍鐸撐過兩度因雨暫停繳好投 葉總「天變」無效他自己來

味全龍隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，歷經兩次因雨暫停，雙方投手仍有不俗演出，龍隊教頭葉君璋也稱讚伍鐸、陳冠偉、林凱威在這樣天氣之下仍有好表現。其中第三局葉總上場表達雨勢過大爭取暫停無效，直到伍鐸直接拿球給壘審看有多濕，比賽才先喊卡，葉總說：「他已經換了好幾顆，球來就是濕的是要怎麼比，危險啦！」

龍隊老將伍鐸今天面對猿隊前5局力保不失，直到第6局遭林子偉敲出陽春砲，最終繳出一場7局僅被敲4安打、失1分好投，以無關勝敗收場。

此戰天氣狀況極不穩定，雨勢忽大忽小，伍鐸第三局開局遭宋嘉翔敲安，一出局後面對何品室融的打席雨勢變大，投到2好2壞時，葉君璋上場向主審楊崇煇了解狀況，比賽仍繼續進行，伍鐸轉向二壘審張展榮「溝通」，隨後比賽經過約30分鐘暫停。

葉總表示，當時自己上去是表達雨真的太大，「伍鐸覺得球都濕的，他怎麼比賽、也可能打到打者，這樣也不是很好，不用說一定要到一個段落，如果可以撐到一個段落也就不用停了吧！」

伍鐸在比賽恢復後仍投出2保送，面臨兩出局、滿壘危機，讓林泓育敲出游擊方向滾地球出局安然過關，後續在第二次暫停後也繼續登板，最終完成7局投球。

葉君璋表示，這種狀況通常是否續投考量是比較怕投手受傷，但相信伍鐸很有經驗，知道如何調整，「伍鐸還是一樣很穩定，比較可惜那支全壘打。」