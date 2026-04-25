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中職／王順和桃園超會打 關鍵三壘安助味全龍保第1
中華職棒味全龍與樂天桃猿今在桃園棒球場交手，2隊先發投手都演出7局失1分好投，龍隊靠著「桃園王」王順和在第9局的三壘安打超前比數，以4比1擊敗猿隊續保戰績第1。
桃園棒球場經過排水改善工程後，今天即使賽前練習時下過大雨，比賽仍照表定時間舉行，中間更在3局下、4局上都遇到大雨、各暫停約30分鐘，但最終順利打完。
2隊先發投手並未受到影響，猿隊艾菩樂（TylerEppler）以98球投完7局，被敲5支安打，僅在3局上因為被郭天信敲出二壘安打、劉基鴻敲出一壘安打丟掉1分，另有5次三振。
龍隊伍鐸（Bryan Woodall）先發以94球投7局，被敲4支安打，包含6局下被林子偉敲出的追平陽春砲，讓兩隊回到平手，2位先發投手也都無關勝敗。
龍隊第6棒王順和今天賽前在桃園棒球場的生涯打擊率是5成19，27打數14安打；今天則是4打數2安打，6局上敲出內野安打後，9局上更是在一壘有人時敲出三壘安打，1分關鍵打點打破平手局面，隨後更靠高飛犧牲打跑回1分，龍隊單局灌進3分贏下比賽。
《獅王背後的故事》
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