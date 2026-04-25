中職／兄弟回神本周還沒輸過 悍將本周也還沒贏過勝率跌破5成

洲際棒球場「金控大戰」今天上演投手戰，富邦悍將隊魔力藍第四局的動盪，成為自家打線難以跨越的鴻溝，悍將終場以0：1遭到中信兄弟隊完封，吞下本季首次3連敗，賽後戰績8勝9敗、勝率跌破5成。

魔力藍先發6局被敲6安打、失1分，第四局出現亂流，被黃韋盛、陳俊秀敲安，兩出局後連續保送詹子賢、岳東華擠回分數。

兄弟第六局本有再添分數的機會，單局3支安打，詹子賢在一、二壘有人時打穿左邊方向，二壘上的陳俊秀獲得三壘指導教練黃稚峰指示直闖本壘，遭左外野手孔念恩的傳球擋在本壘前。

儘管僅以0：1落後，但悍將打線面對勝騎士難以突破，在他7局投球任內只有5支安打、分數掛蛋，兄弟牛棚依序推出呂彥青、蔡齊哲、李振昌聯手完封悍將。

兄弟單周第二度完封對手，也取得本季首度3連勝，在開季的大低潮中逐漸站穩腳步。