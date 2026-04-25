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亞太成棒主球場雨後積水未退 南市體育局致歉：已找到原因速改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場傳出積水不退，南市體育局表示已查明原因會盡速改善。圖／台南市政府提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場傳出積水不退，南市體育局表示已查明原因會盡速改善。圖／台南市政府提供

受東北季風與華南雲雨區東移影響，台南今天陸陸續續降雨後，亞太國際棒球成棒主球場傳出球場側邊排水系統出現嚴重堵塞，導致牛棚前方及外野區域大面積積水，迫使中華職棒例行賽比賽延後開打，並需仰賴人工方式加速排水。台南市體育局表示，已初步掌握導因，將於本周賽後進場清理並精進維護機制。造成使用者不便，深表歉意並將盡速改善。

體育局說，經初步研判，積水原因為近期強降雨導致內野紅土流失，進而淤積於排水孔道造成宣洩不順，已初步掌握相關狀況，並排定於本周賽程結束後即刻安排營造單位與維護團隊進行現場檢視及清理作業。

體育局表示，後續將一併檢視場地排水及日常維護SOP，加強雨後巡檢頻率，確保排水系統維持最佳效能，提供球員與球迷更安全、完善的專業場地。

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