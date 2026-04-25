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中職／專注救援享受燈光秀 朱承洋：不要當第9局投

中央社／ 桃園25日電
樂天桃猿投手朱承洋。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手朱承洋。記者陳正興／攝影

中華職棒樂天桃猿隊投手朱承洋開季至今專注終結者角色，寫下跨季連14場救援成功，他透露心法就是「不要當作第9局去丟」，球隊為他訂製的燈光秀則是另一個期待。

朱承洋去年角色在中繼、後援間切換，但今年目前7場出賽全部都是在第9局登板，拿下3次救援成功，防禦率1.29，合計7局投出12次三振。

對於中繼與後援，朱承洋今天受訪時表示，自己保持一樣的心態，「都是要把分數壓下來，不要讓對方有得分機會。我去年在投第9局時，不會當作自己是最後一個，就當作第7、第8局去丟，越去想第9局，反而會給自己壓力。」

朱承洋今年三振率（K%）高達52.17，與去年的28.50有極大差距，不過賽季剛開始，數字仍有可能下修，朱承洋也自認投球策略上沒有刻意追求三振，「都會跟捕手討論，怎麼去對付打者。比賽開始我也會去觀察打者今天的狀況，後面上場再跟捕手討論。」

猿隊自從主場照明改為LED燈泡後，會為終結者設計專屬出場秀，朱承洋去年球季尾聲才專任終結者，因此直到台灣大賽才享受第1次的燈光秀，今年則是例行賽就開始在忽明忽暗的光線中走上投手丘，尤其得知今、明主題日將安排小號手吹奏他的出場曲電音舞曲「Narco」，讓朱承洋直呼很期待。

朱承洋

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