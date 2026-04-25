快訊

斗六市長藍營初選出爐 藍內鬥難解、綠伺機突圍恐上演三個女人之爭

從全網笑柄到逆襲成功！他2年前70萬美元重押英特爾 如今翻近3倍

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／孫易磊二軍先發無責失分 飆速154公里奪勝投

中央社／ 台北25日電
孫易磊拿下個人本季二軍第2勝。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊拿下個人本季二軍第2勝。圖／悍創運動經紀提供

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，總計投5.2局無責失分，飆速154公里，火腿終場以9比4擊敗樂天金鷲隊，孫易磊拿下個人本季二軍第2勝。

21歲台灣投手孫易磊今天二軍先發對樂天金鷲隊，孫易磊開賽連抓3個出局數，2局上被大坪梓恩、鈴木大地、水上桂都敲出安打，1人出局滿壘局面，讓金子京介敲出雙殺打、穩守不失分。

孫易磊3局上被首名打者岸本佑也敲出二壘打，接著隊友守備失誤讓打者上壘，再投出四壞保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，再讓打者敲出一壘方向界外飛球出局，沒有擴大失分危機。

孫易磊4、5局讓樂天隊打者6上6下，6局依序讓打者敲出一壘方向界外飛球出局、三振，2人出局後退場；孫易磊總計用95球投5.2局，被敲出4支安打，投出1次四壞保送、3次三振，失掉1分非責失分，最快球速154公里，拿下勝投、賽後防禦率1.13。

火腿隊3局下攻下2分，5局下再靠著保送、安打、對方守備失誤攻勢串聯，單局攻下5分、奠定勝基，6局下、8局下再各添1分保險分，樂天隊9局上單局出現2轟、追回3分，但攻勢沒有延續，火腿順利拿下比賽勝利。

日本 鈴木 北海道

延伸閱讀

日職／徐翔聖中繼2局飆149公里 二軍連兩戰無失分

MiLB／莊陳仲敖先發挨2轟吞敗 林振瑋後援奪2A首勝

韓職／王彥程生涯首度挨轟 5局失3分等不到援護吞敗

中職／42歲王勝偉代打全壘打無力回天 樂天桃猿劉家翔奪生涯首勝

相關新聞

日職／林安可敲兩分砲、3安都有打點 旅日首場猛打賞出爐

台灣強打林安可繳出赴日以來最兇狠的一戰，今天面對樂天金鷲隊打到第8局已有3安猛打，3支安打全數帶有打點，包括一發兩分砲，本季第二轟出爐。

中職／曾仁和轉隊一軍首戰在下周 葉總曝調整狀況「我看過最好的」

曾仁和本季轉戰味全龍隊，敲定一軍初登板時程，總教練葉君璋今天明確表示，「下禮拜會投」，更透露今天看到的調整狀況「應該是我看過最好的」。

亞太成棒主球場雨後積水未退 南市體育局致歉：已找到原因速改善

受東北季風與華南雲雨區東移影響，台南今天陸陸續續降雨後，亞太國際棒球成棒主球場傳出球場側邊排水系統出現嚴重堵塞，導致牛棚前方及外野區域大面積積水，迫使中華職棒例行賽比賽延後開打，並需仰賴人工方式加速排水。台南市體育局表示，已初步掌握導因，將於本周賽後進場清理並精進維護機制。造成使用者不便，深表歉意並將盡速改善。

中職／專注救援享受燈光秀 朱承洋：不要當第9局投

中華職棒樂天桃猿隊投手朱承洋開季至今專注終結者角色，寫下跨季連14場救援成功，他透露心法就是「不要當作第9局去丟」，球隊...

日職／孫易磊二軍先發無責失分 飆速154公里奪勝投

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，總計投5.2局無責失分，飆速154公里，火腿終場以9比4擊敗樂天金鷲...

中職／朱迦恩3安打、4打點兩度追平救命 獅隊終止4連敗

統一獅隊的外野之鬼源源不絕產出，今天朱迦恩一人敲3安打、貢獻4分打點，兩度幫助球隊追平，獅隊歷經延長10局以7：6擊敗台鋼雄鷹隊，終止4連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。