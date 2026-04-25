日職／孫易磊二軍先發無責失分 飆速154公里奪勝投

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，總計投5.2局無責失分，飆速154公里，火腿終場以9比4擊敗樂天金鷲隊，孫易磊拿下個人本季二軍第2勝。

21歲台灣投手孫易磊今天二軍先發對樂天金鷲隊，孫易磊開賽連抓3個出局數，2局上被大坪梓恩、鈴木大地、水上桂都敲出安打，1人出局滿壘局面，讓金子京介敲出雙殺打、穩守不失分。

孫易磊3局上被首名打者岸本佑也敲出二壘打，接著隊友守備失誤讓打者上壘，再投出四壞保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，再讓打者敲出一壘方向界外飛球出局，沒有擴大失分危機。

孫易磊4、5局讓樂天隊打者6上6下，6局依序讓打者敲出一壘方向界外飛球出局、三振，2人出局後退場；孫易磊總計用95球投5.2局，被敲出4支安打，投出1次四壞保送、3次三振，失掉1分非責失分，最快球速154公里，拿下勝投、賽後防禦率1.13。

火腿隊3局下攻下2分，5局下再靠著保送、安打、對方守備失誤攻勢串聯，單局攻下5分、奠定勝基，6局下、8局下再各添1分保險分，樂天隊9局上單局出現2轟、追回3分，但攻勢沒有延續，火腿順利拿下比賽勝利。