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中職／朱迦恩3安打、4打點兩度追平救命 獅隊終止4連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
朱迦恩。圖／統一獅提供（資料照）
朱迦恩。圖／統一獅提供（資料照）

統一獅隊的外野之鬼源源不絕產出，今天朱迦恩一人敲3安打、貢獻4分打點，兩度幫助球隊追平，獅隊歷經延長10局以7：6擊敗台鋼雄鷹隊，終止4連敗。

兩隊此役互有往來，獅隊首局就靠李丞齡陽春砲開張分數，第三局邱智呈敲安，李丞齡因投手艾速特接球失誤上壘，後續林子豪安打、朱迦恩高飛犧牲打各帶有1分打點，擴大為3：0領先。

獅隊洋投喬登3局、68球退場，面對提前啟動的獅隊牛棚，雄鷹第五局滿壘機會先由吳念庭安打帶有兩分打點，李軍後續保送王柏融，又在滿壘局面暴投掉分，戰成3：3平手。

比賽後段戰上演互轟，魔鷹七局上敲兩分砲，朱迦恩八局下也回敬兩分砲，兩隊第九局都錯過可以堆加分數的機會，以5：5進入延長賽突破僵局。

雄鷹10局上靠林家鋐安打搶下1分，獅隊10局下朱迦恩一出局後的安打先追平，蘇智傑代打也敲安打延續攻勢，陳聖平打向二壘方向，林家鋐並未傳本壘，而是選擇先傳二壘再傳一壘抓雙殺，但陳聖平先一步上壘，也讓獅隊跑回再見分。

獅隊此役還迎接隊長歸隊，陳傑憲在經典賽造成手指骨折傷情，開季先躺傷兵名單，今天登錄一軍宣告回歸，獅隊在七局下啟用他代打，面對王躍霖笑嘻嘻擊出左外野飛球出局，第二打席則在九局擊出右外野飛球出局，錯過當英雄的機會。

陳聖平 吳念庭 林子豪 統一獅 邱智呈 王柏融 台鋼雄鷹

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