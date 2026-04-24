棒球／陳偉殷拍廣告揭露返台的一天 私下是愛車的熱血男子

退役旅美左投陳偉殷近日與全台最大的賓士經銷商中華賓士展開一系列的品牌合作，透過影片揭開自己返台的一天，用最日常的方式，讓大家看見這位傳奇球星不為人知的一面。

陳偉殷長年征戰美國職棒大聯盟及日本職棒，以穩定卓越的投球表現與高度自律的職業精神，他持續突破自我、追求巔峰的態度，與中華賓士所強調的精準工藝與不斷創新的理念相符，且中華賓士深耕台灣市場，憑藉完整銷售與售後服務網絡，以及對顧客體驗的高度重視，成為連結彼此的重要橋樑。

陳偉殷與中華賓士間也有十分有趣的連結，中華賓士在與他訪談後發現，平時在賽場上沉穩、冷靜的陳偉殷，私下原來是一位愛車的熱血男子，擁有過多款賓士車輛，最喜歡的車款則是Mercedes-Benz S65與G550，他也透露，未來若有機會想再購入AMG系列的跑車作為座駕。

此次雙方的深度合作，展現頂尖運動員與豪華品牌的完美結合，這也是中華賓士多年來贊助台灣棒球國際賽事外，第一次與頂尖棒球選手的合作，展現運動家精神與汽車工藝的跨界對話，也象徵中華賓士對「追求卓越」的永續承諾，如同陳偉殷對每顆球、每個細節的要求，中華賓士也將這份專業與熱情注入每一項服務細節。

中華賓士透過與陳偉殷的聯手，將展現領袖者的沉穩與遠見，不論是在球場紅土或是漫漫長路，中華賓士始終與客戶同行，在每一個關鍵時刻提供最堅實的後盾，成就無可取代的星體驗。